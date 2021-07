Inaugurazione della statua di Diana nel giardino ridisegnato di Kensington Palace: William e Harry di nuovo insieme

La statua di Diana, principessa del Galles, che sarà svelata questa mattina dal principe William e dal principe Harry, si ergerà in un giardino riprogettato per offrire un "ambiente più calmo e riflessivo" a Kensington Palace. I due fratelli metteranno da parte le loro divergenze in occasione della cerimonia che si terrà in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della principesa scomparsa anni fa.

Si terrà anche una piccola cerimonia nel Sunken Garden, uno dei suoi luoghi preferiti, dove si ergerà la statua. Sarà la prima volta che i fratelli appariranno insieme dal funerale del Duca di Edimburgo. Le restrizioni per il Covid non permetteranno grandi assembramenti e nell'ex casa di Diana ci sarà "un piccolo evento e un momento molto personale per la famiglia", ha detto una fonte reale.

Il design del giardino presenta una serie di fiori, tra cui quelli preferiti di Diana, inclusi i nontiscordardime e molte altre fioriture primaverili ed estive in una varietà di tonalità pastello. I lavori sono iniziati nell'ottobre 2019 e da allora cinque giardinieri hanno trascorso un totale di 1.000 ore a piantare più di 4.000 fiori. Questi includono più di 200 rose, 100 nontiscordardime, 300 tulipani, circa 500 piante di lavanda, circa 100 dalie, circa 50 piselli dolci e più di 400 m di erba fine e corta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 10:14

