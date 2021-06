Regina Elisabetta, il giubileo di platino sarà uno spettacolo: «Trapezisti, cavalli da corsa e corgi»

Il giubileo di platino della regina Elisabetta II il prossimo anno sarà caratterizzato da un lungo weekend di eventi a giugno. E oggi sono stati rivelati ulteriori dettagli delle celebrazioni, tra cui pupazzi giganti, bande musicali, ballerini, musicisti e persino un trapezista sospeso sotto un enorme pallone ad elio. Il Platinum Jubilee Pageant in stile carnevale si svolgerà domenica 5 giugno 2022, con oltre 5.000 partecipanti provenienti da tutto il Commonwealth. Descritto come "la cerimonia di riapertura per il Regno Unito" a seguito delle continue restrizioni COVID per tutto il 2020 e il 2021, l'evento conisterà in quattro giorni di festeggiamenti pubblici per celebrare i 70 anni da record della Regina sul trono. Lo riporta il Telegraph .

«Vediamo il fine settimana del Giubileo di Platino del 2022 come un'opportunità per il Paese di emergere unito, rinvigorito e rinnovato. In un certo senso sarà una cerimonia di riapertura per il Regno Unito, un momento catalizzatore dello scopo nazionale e, soprattutto, per essere divertente, gioioso e intrattenere», ha detto oggi ai giornalisti e ai sostenitori il co-presidente del Pageant Nicholas Coleridge presentando l'evento.



Molti degli elementi di design saranno realizzati da gruppi di comunità di tutto il Commonwealth e faranno anche un cenno agli interessi della Regina e al suo servizio. «Ci sono pony, cavalli da corsa, tutti i preferiti della regina e anche corgi che fanno le marachelle. Creano un caos comico lungo il centro commerciale», ha detto il maestro dello spettacolo Adrian Evans a giornalisti e sostenitori. Ha descritto come una sezione presenterà «un trapezista, sospeso sotto un vasto pallone pieno di elio stampato con l'immagine della regina».

