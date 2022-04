David Beckham, la commozione durante il matrimonio del figlio: 3 milioni di sterline e ospiti illustri

Matrimonio stellare per il figlio di David e Victoria Beckham, Brooklyn. Il 23enne è convolato a nozze con Nicola Peltz, 27enne, con una cerimonia da 3 milioni di sterline. Come riporta il Sun, la stella del calcio inglese ha tenuto un discorso per il figlio e la nuova durante il quale non è riuscito a trattenere le lacrime. «Soffocava e si è commosso anche parlando della nascita del figlio maggiore» ha detto gli ospiti al tabloid inglese.

Durante i festeggiamenti, tenutisi sabato 9 aprile, Becks, oggi 46 anni, notoriamente soprannominato Goldenballs, ha definito la sua nuova nuora «incredibile». La cerimonia si è svolta nella tenuta di fronte all'oceano del suo miliardario finanziere padre Nelson, da 76 milioni di sterline, a Palm Beach, in Florida.

La festa di matrimonio è andata avanti fino alle 3 del mattino, con musica dal vivo e sound da discoteca.

«Il discorso di David è andato avanti per circa cinque minuti, finchè ha versato una lacrima. Stava parlando di quando è nato Brooklyn e di come voleva proteggerlo. Ha detto che stava dormendo sul pavimento dell'ospedale, tenendo la porta chiusa perché non voleva far entrare nessuno. David ha avuto un groppo in gola e ha dovuto fermarsi e riprendere fiato per ritrovare la calma, ma è stato un discorso molto dolce». E in un omaggio a Nicola durante un pre-party di venerdì sera, David ha detto: «Ti amiamo così tanto. Siamo entusiasti che farai parte della famiglia».

L'aspirante chef Brooklyn e l'attrice Nicola si sono sposati con un "doppio matrimonio" per omaggiare i genitori: c'è stata infatti una cerimonia cattolica per la madre e una ebrea, per il padre.

La bella Nicola è arrivata all'altare intorno alle 18.05, in abito Valentino con un lungo velo e in mano un bouquet. Il locale aveva un pianoforte a coda bianco e una chuppah ricoperta di fiori, come è da tradizione nei matrimoni ebraici. E, seguendo il rito, Brooklyn ha frantumato un bicchiere, poi ha baciato la sua sposa due volte, una per sei secondi, prima di camminare lungo il corridoio verso She's Got A Way di Billy Joel alle 18:30.

Gli ospiti illustri non sono mancati: presente lo chef Gordon Ramsay è stato visto abbracciare e scherzare con il fratello minore di Brooklyn, Cruz, al cocktail party di un'ora che ha seguito la cerimonia. Ma non solo. Sono state presenti alla festa anche la mamma di Brooklyn, le vecchie compagne di band Spice Girl di Victoria, Mel B e Mel C, (anche se Geri Horner non è andata ed Emma Bunton si è ritirata dopo essere stata invitata). E ancora, gli assi del tennis Serena e Venus Williams e l'attrice Eva Longoria.

Il primo ballo della neo coppia è stato "Can't Help Falling In Love" di Elvis Presley. Nel ricco menù, c'era un antipasto di asparagi, filet mignon, pesce o un piatto vegano come piatto principale, con cibo servito alle 20:30.

Gli addetti ai lavori hanno detto che Nicola e Brooklyn hanno scelto sei torte a più livelli bianchi, tutte di dimensioni diverse. Brooklyn ha tenuto un discorso breve ma dolce e ha cercato di contenere l'emozione, anche se si è commosso quando ha visto Nicola all'altare.

Presenti anche i fratelli dello sposo, Romeo, 19 e Cruz, 17 anni, che però non hanno tenuto nessun discorso.

E via sulla pista da ballo, in primis la mamma dello sposo, la stilista Victoria, 47 anni, che ha ballato con Brooklyn; c'era anche la leggenda latina Marc Anthony, che si è esibita in un concerto di un'ora con una band. Gli ospiti sono stati visti lasciare la festa di matrimonio con sacchi di cibo da Wendy's, la catena di fast food di proprietà di Nelson.

La festa di Brooklyn e Nicola è costata 50.000 dollari e campioni illimitati, superando il matrimonio del Trono d'Oro dei genitori di Brooklyn del 1999, che è costato 750.000 dollari e si è tenuto al castello di Luttrellstown, a Dublino.

