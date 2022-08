Damiano dei Maneskin adotta con la fidanzata Giorgia Soleri un gattino maltrattato: il tenero incontro commuove il web

Damiano David, frontman dei Maneskin, e la fidanzata Giorgia Soleri hanno adottato un gattino maltrattato. La coppia, reduce dalle vacanze, ha trascorso alcune ore all'Oasi Felina di Pianoro (Bologna) e si sono innamorati di un micio bianco, cieco da un occhio, e che per questa peculiarità hanno deciso di chiamare che hanno battezzato "Ziggy Stardust".

Khaby Lame, il re di TikTok è ufficialmente cittadino italiano. Il giuramento a Chivasso: «Sono orgoglioso»

Damiano dei Maneskin e il gattino adottato

Oasi felina

Damiano e Giorgia avevano conosciuto l'Oasi felina del bolognese dopo l'incendio scoppiato nella struttura ad ottobre 2021. Nel rogo avevano perso la vita otto gatti. All'epoca oltre a una donazione promisero di far visita all'Oasi. Così, rientrati dalle vacanze in Puglia, si sono fermati per conoscere tutti i gatti e decidere di adottarne uno.

«Cari amici dell'Oasi - scrive in un post l'associazione - oggi siamo un po' emozionati perché dobbiamo raccontarvi una storia speciale. Alcune settimane fa avevamo pubblicato la storia di Mattia, un micio bellissimo arrivato in Oasi con moltissimi problemi di salute. Mattia non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite sopratutto nella zona del collo. Dopo le prime visite avevamo scoperto che aveva il palato fratturato (per questo non mangiava e respirava male) sicuramente a causa di un calcio o un'altro colpo molto violento, che i dolori alla colonna vertebrale erano causati da colpi simili e che il pelo mancante e le escoriazioni che aveva intorno al collo erano dovute al fatto che era stato tenuto incatenato o legato con una corda.

Mattia aveva anche un'altra caratteristica particolare: due occhi di colore diverso l'uno dall'altro (particolare di cui vi parleremo anche alla fine di questo post) e da uno di questi occhi era cieco. Subito dopo aver pubblicato la sua storia, che aveva colpito molte persone, avevamo ricevuto un messaggio da due ragazzi che si erano presentati come Giorgia e Damiano: dicevano di essere due grandi amanti di gatti, che avevano visto la storia di Mattia e che volevano adottarlo. Prima ancora di sapere chi fossero davvero Giorgia e Damiano abbiamo iniziato a parlare con loro e abbiamo capito che avevamo davanti due persone che amano davvero i gatti. Noi siamo abbastanza esperti perché siamo molto scrupolosi nello scegliere a chi affidare i nostri mici e il più delle volte ci basta fare caso alle cose che chiedono le persone che vogliono adottare i nostri mici, o alle parole che usano per capire se un'adozione si potrà fare o meno. Con Giorgia e Damiano è iniziato un lungo dialogo: volevano essere sempre informati sulle condizioni di Mattia e ci chiedevano sempre aggiornamenti. Appena saputo che le condizioni di Mattia sono migliorate abbiamo fissato il giorno del nostro incontro e qualche giorno fa, senza nessun annuncio e nessun clamore, abbiamo ricevuto la visita di due ragazzi splendidi, umili e semplici. Quando sono venuti da noi hanno voluto visitare tutta l'Oasi e conoscere tutti i mici nostri ospiti. Poi quando finalmente hanno conosciuto Mattia... è stato amore a prima vista. Davvero, è stato incredibile come tra i 3 sia subito scoppiato un amore totale e siamo ancora emozionati al pensarci. Mattia aveva proprio bisogno di essere adottato. e quando ha visto Giorgia e Damiano si è letteralmente buttato tra le loro braccia e ha fatto partire un treno di fusa».

Damiano David e la fidanzata Giorgia Soleri hanno adottato un gattino maltrattato

Tra Damiano, Giorgia e il micino Mattia è stato dunque amore a prima vista, ma la coppia ha deciso di cambiare il nome del gatto che ha gli occhi di colore diverso ( il micio a causa dei maltrattamente subiti è cieco da un occhio) è stato battezzato "Ziggy Stardust", in omaggio al grande David Bowie. Damiano e Giorgia hanno lasciato ai volontari della struttura un messaggio: «Grazie per quello che fate!». Il video del primo incontro tra Ziggy e il leader dei Maneskin è stato pubblicato nelle stories instagram dell'influencer, condiviso anche da Damiano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA