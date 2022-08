VMAs 2022: Blackpink, Jack Harlow, Lizzo e i Måneskin si aggiungono all'incredibile scaletta

Si scaldano i motori per i prossimi "VMAs" (Video Music Awards) 2022 che andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto in più di 170 Paesi in tutto il mondo. E dopo la doppia nomination ricevuta nei giorni scorsi è arrivata la conferma: i Maneskin saliranno sul palco per suonare live.

Damiano dei Maneskin e Imen Siar

In Italia lo show degli Wma's sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show. Blackpink, Jack Harlow, Lizzo e i Måneskin sono le nuove superstar mondiali che si aggiungono all'imperdibile scaletta dei “VMAs” 2022. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono inolotre in lizza per due premi - "Best New Artist" e "Best Alternative" - entrando nella storia come primo gruppo italiano ad essere nominato in una categoria principale.

Blackpink

Le star del K-Pop faranno il loro debutto negli Stati Uniti con un'imperdibile performance di "Pink Venom", dal vivo sul palco dei "VMAs". Nel 2020, le BLACKPINK sono entrate nella storia come primo girl group K-Pop a portare a casa un Moon Person ("Song of the Summer") e intendono portarne a casa un secondo nella nuovissima categoria "Best Metaverse Performance". LISA, membro del gruppo, è anche la prima star femminile del K-Pop e solista coreana ad essere mai stata nominata.

Jack Harlow

Dopo l'indimenticabile debutto ai "VMAs" della mega-hit "INDUSTRY BABY" con Lil Nas X, la superstar mondiale Jack Harlow torna sul palco di MTV per la sua prima esibizione da solista. A pari merito con il maggior numero di nomination di quest'anno (7), tra cui due dei premi più importanti della serata, "Video of the Year" e "Artist of the Year", Harlow cerca di portare a casa il suo primo Moon Person.

Il 10 volte candidato è stato nominato per la prima volta nel 2020 per "PUSH New Artist" e "Song of the Summer", e di nuovo per "Song of the Summer" nel 2021.

Lizzo

Dopo un debutto spettacolare con un mashup di "Good As Hell" e "Truth Hurts" nel 2019, la poliedrica star

è pronta per un altro momento epico su MTV con una performance di "2 Be Loved" dal suo nuovo album Special, acclamato dalla critica. L'11 volte candidata è anche in corsa per quattro premi quest'anno, tra cui "Artista dell'anno" e "Canzone dell'anno".

Måneskin

Dopo una performance eccezionale e la vittoria come "Best Rock" agli MTV "EMAs" del 2021, i Måneskin continuano a guidare la rinascita del rock a livello globale e ora faranno il loro debutto ai "VMAs" con il singolo di successo alternativo numero 1 "SUPERMODEL". Il gruppo, acclamato dalla critica, è anche in lizza per due premi - "Best New Artist" e "Best Alternative" - entrando nella storia come primo gruppo italiano ad essere nominato in una categoria principale.

