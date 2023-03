Cristina Scuccia, ex suor Cristina nella vita ma non sui social: ecco perchè

di Redazione web gossip

Suora o ex suora? questo è il dilemma. Almeno per i follower di Cristina Scuccia. La nuova vita dell'ex suora che ha conquistato tutti è ormai sotto i riflettori da tempo. Dopo la scelta di svestirsi degli abiti da suora e ricominciare da zero, Cristina sta vivendo una nuova fase della sua vita in cui appare splendente, raggiunte e piena di progetti. Ma ai fan non è sfuggito il nickname su Instagram che è rimasto "Suor Cristina official". E, come accade spesso, nel box domanda ecco spuntare la richiesta.

La richiesta

I fan attenti e premurosi chiedono a Cristina: «Cambia il nome del profilo Ig però!» e lei risponde subito: «Ha assolutamente ragione, ho già provveduto ad inviare la richiesta ad Instagram per il cambio nome ma sono verifiche che richiedono molto tempo». Così, Cristina spiega come non abbia dimenticato di cambiare il nome sul suo profilo, ma che non dipende da lei.

La nuova vita

Ora vive in Spagna, fa la cameriera, ma soprattutto non rinuncia alla tv. L'ex suor Cristina Scuccia, apprezzatissima anche senza il velo, sbarcherà sull'Isola dei famosi e non solo. La nuova naufraga ha pubblicato anche il suo nuovo singolo "La felicità è una direzione", confermando la sua grande passione per la musica. E' stato proprio a X Factor che la suora si è fatta notare, e amare, partecipando e vincendo il programma. Si attende domani, domenica 19 marzo, per vedere cosa racconterà Cristina a Verissimo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 21:24

