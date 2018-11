Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“So di essere un sogno erotico di molti uomini, perché me lo hanno anche scritto”, Leggo.it torna a parlare di, cantante con all’attivo 86 album e oltre 7 milioni di copie vendute. Cristina deve il suo successo alle sigle dei cartoni animate e per molti è untanto che non si stupirebbe se un uomo le chiedesse di vestirsi da Licia, personaggio interpretato sul piccolo schermo: “Potrebbe capitare, visti certi commenti alle mie foto su instagram, non so se me la sentirei”.Le attenzioni non le dispiacciono: “Ci sorrido e mi lusinga essere così desiderata – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - perché, essendo estremamente femmina, è normale che mi faccia piacere che un uomo mi possa desiderare. Anche se, leggendo certi commenti, mi dico: ''Ammazza, e pensare che canto i Puffi!”.In particolare è stata apprezzata una sua foto in bikini: “Se è per questo, dopo quella foto i miei fan al concerti urlano "escile!", lo scrivono sui cartelli ed è diventato un hashtag. Ho fatto quella foto perché, essendo femmina, mi piace anche fare scatti con pose più appariscenti, ma se pensa a quello che si vede sui social... Nella mia si vede appena un pezzo di pelle. Le pubblico per i miei fan, che magari vogliono sapere come sono nel quotidiano, quando vado al mare”.Di certo non è ricorsa all’aiuto del bisturi: “Quella è tutta roba mia, merito della mia mamma, non mi ha fatto alta un metro e ottanta però il mio volume ce l'ho e guai a chi si azzarda a dire che è rifatto!”.