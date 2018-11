Tina Cipollari innamorata: un cuore rosso sul post romantico del fidanzato Vincenzo Ferrara

TINA CIPOLLARI E INSTAGRAM

All'amor non si comanda.Vale per tutti.E vale anche perche spegne 53 candeline, con tanto di dedica con la foto del fidanzato. Come riportato da Leggo.it infatti l’opinionista e tronista di “” ha ritrovato il sorriso a fianco dell’imprenditore fiorentinodopo la separazione dal marito, da cui ha avuto i figli Francesco, Mattias e Gianluca.e il nuovo compagno hanno tenuta segreta la loro relazione fino alla pubblicazione di alcuni scattti che li vedevano insieme a e da allora non si nascondono più. La dolce metà di Tina Cipollari ha infatti postato un messaggio di buon compleanno corredato da romantiche foto di coppia.ha riposato il messaggio nelle sue storie sumettendo sopra un grande cuore rosso. Un amore che cresce velocemente se, come ha fatto sapere “Nuovo”, Tina sarebbe pronta a sposare il suo fidanzato. L'opinionista infatti è stata sorpresa in Toscana dove starebbe organizzando le nozze ed è stata raggiunta dall’amico e collega Gianni Sperti, che dovrebbe essere testimone nella cerimonia.