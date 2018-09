Cristel Carrisi a Verissimo con Al Bano: «Ho lasciato la musica per colpa degli haters»

Al Bano a Verissimo: «Non mi ritirerò mai dalla musica. Mi prendo solo una pausa»​

Francesco Monte sarà nel cast del Grande Fratello Vip

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Mi sarebbe piaciuto ripercorrere le orme di mio papà, ma alla fine sono stata costretta ad abbandonare la. Hanno vinto gli». Appare molto amareggiata, 33 anni, ospite insieme al padre,, di Silvia Toffanin a Verissimo.Dopo aver avuto un certo successo come stilista,, figlia di, aveva anche inizato una propria carriera musicale, con concerti in Italia e all'estero. La ragazza, però, alla fine ha deciso di rinunciare alla musica: «Non riuscivo a reggere il peso dei tanti attacchi e delle parole contro di me. Alla fine,».Intanto, però,può consolarsi con il ritrovato rapporto dei genitori e con la nascita del suo primo figlio. Nonnoracconta: «Mi sono goduto questa estate da nonno col mio nipotino, un vero dono di Dio. Tra famiglia e amici, non sono mai solo». Il cantautore di Cellino San Marco ha poi rivelato: «Ora sono single, ma ho ottimi rapporti con le mie ex.sono entrambe madri dei miei figli, se vanno d'accordo è fatta. Voglio creare armonia ovunque, non solo nella musica, ma anche nella vita»., parlando dei genitori, ha invece spiegato: «Ormai siamo grandi, quindi non è tanto un bene per noi, quanto per loro. Vederli litigare è uno spreco».