La modella OnlyFans mostra il lato B allo stadio a Bari: «Guadagno 5mila euro al mese». Chi è Coyote Cute

Il suo nome d'arte è Coyote Cute e a Bari è una piccola celebrità. Soprattutto allo stadio San Nicola, dove ha trovato un modo originale di farsi notare. La modella di OnlyFans si è fatta scattare alcune foto con il lato B scoperto e in bella vista. Un modo per portare fortuna alla sua squadra e sabato ci è riuscita. I biancorossi hanno vinto 6-2 contro il Brescia.

Chi è Coyote Cutee

Su Instagram ha 60mila follower e un profilo privato, dove condividere foto hot. È attiva anche su TikTok, ma soprattutto su OnlyFans, che gli permette di guadagnare «tra i 4mila e i 5mila euro al mese», ha raccontato in una recente intervista. Aveva già esibito il fondoschiena allo stadio in occasione di un'altra partita quest'anno, ma senza portare fortuna al Bari, che in quel caso aveva perso.

«Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna - ha spiegato Coyote Cutee a BariViva.it -. Credo che alimentare questi pensieri possa portare a forme di maschilismo che vedono la donna sessualizzata; una donna che non si deve mostrare, che non deve andare in giro vestita in una certa maniera. Questo ragionamento significherebbe legittimare le persone a fare violenza su questo tipo di contenuti, invece dobbiamo incentivare la promozione della parità dei sessi: il mio corpo nudo deve essere uguale a quello di un uomo. O, perlomeno, non deve creare tutto questo scalpore». Coyote Cutee (il suo nome di battesimo non è stato reso noto) è diplomata al liceo scientifico Arcangelo Scacchi di Bari, è prossima alla laurea in Comunicazione digitale all'Università di Urbino ed è abbonata in Curva Nord allo stadio San Nicola.

