Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha festeggiato il suo ventinovesimo compleanno solo qualche giorno fa e ora è costretta a letto. L'ex velina, compagna di Bobo Vieri, non può muoversi a causa di un piccolo incidente avvenuto per strada. Suha raccontato i dettagli dell'accaduto e ha rassicurato i followers sulle sue condizioni di salute.«Sono caduta, mi sono fatta malissimo», spiega mostrando la foto del ghiaccio sul piede. Poco dopo, il racconto dell'incidente: «Niente ragazzi, sono caduta dal marciapiede». Qualche giorno di riposo e tutto si rimetterà a posto. Per fortuna ad aiutarla con la figlia Stella, nata da poche settimane, c'è il suo compagno.Christian Vieri ha spiegato in un'intervista sulle pagine di "Diva e Donna" di essere molto presente e attento alle esigenze della piccola: «Sono un 'mammo' perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio il pannolino... Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più». I due sarebbero anche in procinto di convolare a nozze: «Ci stiamo godendo Stella, ma prima o poi arriverà anche quel giorno».