Da quando è diventato papà la vita diè cambiata, ma lui non sembra lamentarsene. Dopo numerosi flirt infatti l’ex bomber si è fidanzato con l’ex velinae lo scorso 18 novembre, come riportato da Leggo.it , è nata la primogenitaDalle discoteche Bobo è passato direttamente ai pannolini: “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più”.Ora la piccola ha due mesi ma Bobo non dimentica l’emozione: “Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo”.Per finire il quadretto mancano solo le nozze con Costanza: “Ci stiamo godendo Stella, ma sicuramente prima o poi arriverà quel giorno”.