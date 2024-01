Costanza Caracciolo, alla festa di compleanno per i 34 anni manca Federica Nargi: «Ho dimenticato qualche amica...»

di Dajana Mrruku

Un compleanno organizzato all'ultimo, quello di Costanza Caracciolo, un pranzo tra amiche con il "coprifuoco" alle 15 perché doveva andare a prendere le figlie a scuola. Solo qualche anno fa, lei e Federica Nargi erano le veline più amate di Striscia la Notizia, che con outfit incredibili e stacchetti precisi e studiati nei minimi dettagli, davano il via alla puntata del tg satirico di Antonio Ricci. Oggi sono entrambe mamme e imprenditrici, e non potrebbero essere più felici di così.

Al pranzo di compleanno di Coco mancava Federica, ma è stato presto svelato il motivo.

Il compleanno di Costanza Caracciolo

«Happy Birthday to me! Confusa e felice! Le domanda che mi tormenta da una vita “lo faccio o non lo faccio?” L’eterna indecisa... continuamente alla ricerca della risposta giusta, della scelta giusta, ma poi la verità è: “chi può darcela, se non noi? Solo noi possiamo decidere per noi stessi, nessun altro!.

Così, la scelta, sarà dettata solo dalla nostra volontà, sotto la nostra responsabilità. È così infatti, le volte che ho preso una decisione da sola, cioè sempre, non mi sono mai pentita !!! Questo pippone per dire che erano 7/8 anni che non facevo niente per il mio compleanno, alla fine ieri sera, alle 22.45, ho deciso di organizzare tutto, rischiando che non venisse nessuno.

La mancanza di Federica Nargi

Grande assente della reunion di Costanza Caracciolo è stata Federica Nargi che, tuttavia, non ha mancato di fare gli auguri alla sua "socia" su Instagram. L'ex velina mora era impegnata in alcuni appuntamenti di lavoro fuori Milano, ragion per cui non ha potuto partecipare al pranzo di compleanno.

Si trovava, infatti, a Firenze, in occasione di una Masterclass del suo brand, Sobea Cosmetics.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 12:41

