Ildinon sembra aver sorpresoche. Le sue critiche al comportamento dell'ex fotografo dei vip una volta tornato in libertà avevano portato una serie di scontri tra i due, culminati in. Oggi i fatti sembrano aver dato ragione alla giornalista e opinionista.«Qualche mese fa sono stata querelata da Fabrizio Corona perché- ha scritto sul suo profilo Facebook condividendo la notizia del nuovo ritorno in carcere - Perché ho detto da Giletti che fa di tutto per tornare in carcere. Hanno archiviato. Si è opposto all’archiviazione. Quattro giorni fa siamo tornati davanti a un giudice perché per lui avrei scritto delle bugie., che è tornato a San Vittore, si è detto. L'ex paparazzo dei vip ha parlato dal carcere, per bocca del suo avvocato Ivano Chiesa, dopo la sospensione dell'affidamento terapeutico che gli permetteva di vivere fuori da San Vittore (sospensione decisa dal giudice di Sorveglianza di Milano). Il giudice ha deciso lo stop dell'affidamento, concesso più di un anno fa, per una serie di violazioni delle prescrizioni anche legate a sue apparizioni in tv.