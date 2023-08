Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano? Lei confessa: «Lui ha iniziato a parlare di matrimonio, ma io…»

di Redazione Web

Belli e più innamorati che mai: la storia d'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è nata nella casa del GfVip, dove si sono incontrati come concorrenti durante la quarta edizione del reality. Non molto tempo fa l'ex gieffina ha anche dato alla luce il primo figlio Gabriele. Ma il matrimonio? A rispondere a tale domanda è stata proprio Clizia Incorvaia che nelle ultime ore ha esposto una rivelazione importante in merito a tale argomento. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Le parole di Clizia Incorvaia

«Un po' di tempo fa Paolo mi ha detto: "Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta" - ha raccontato Clizia Incorvaia in un'intervista al settimanale Gente -.

Poi, ha aggiunto: «Paolo è un uomo raro e un papà meraviglioso anche se un po' apprensivo. Abbiamo gli stessi interessi e lo stesso concetto d'amore, di relazione e di famiglia: ingredienti essenziali perché un rapporto sia per sempre».

