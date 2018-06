Christina Aguilera sexy, un topless decisamente bollente per il nuovo disco Foto

Una presentazione decisamente hot quella diche sceglie il topless per promuovere il nuovo album Liberation. La cantante ha scelto una strategia di promozione aggressiva con anche una foto in topless.L’album è stato diffuso il 15 giugno: è una raccolta di ballate e brani R&B su cui la Aguilera era al lavoro da 5 anni. L’immagine promozionale mostra Christina in topless in uno scatto in bianco e nero molto elegante realizzato dal fotografo Milan Zrnic.