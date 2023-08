Chiara Nasti e la tenera foto con il piccolo Thiago. La sorella Angela: «Ora ti segnalo, basta»

di Redazione Web

Sono passati nove mesi dalla nascita di Thiago, il figlio del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni e di Chiara Nasti. In questo periodo l'influencer non ha smesso di informare i suoi follower sulla crescita del figlioletto ma anche della sua nuova vita da mamma. E proprio nelle ultime ore, l'influencer ha condiviso una foto tenerissima mentre tiene in braccio il piccolo Thiago. «Ti amo immensamente mini», ha scritto Chiara Nasti a corredo del post Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram pubblicato da Chiara Nasti sul suo profilo social. Tra i tanti commenti c'è anche quello della sorella Angela Nasti che non è passato inosservato ai fan. «Ora ti segnalo appena pubblichi le foto con lui - ha scritto Angela Nasti -.

«Che spettacolo di bambino», ha scritto un'altra fan. E ancora: «Siete stupendi: l'amore in persona. Amo la vostra famiglia. Ma poi che ometto e quanto è cresciuto».

