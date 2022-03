Chiara Nasti, l’influencer infuriata sul social: «Che pa***! Non mi toccate proprio!»

Chiara Nasti infuriata sul social. La nota influencer ha voluto rispondere nelle stories di Instagram ai numerosi appunti fatti da alcuni follower dopo la pubblicazione dei suoi ultimi post.

Chiara Nasti (Instagram)

Chiara Nasti, l’influencer infuriata su Instagram

Chiara Nasti di nuovo al centro del gossip. Ultimante infatti l’influencer ha pubblicato alcuni scatti sul social che la vedono un po’ meno filiforme del passato, scatenando alcuni follower che, oltre a fare notare la cosa, le hanno chiesto se non fosse incinta del suo nuovo fidanzato, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni.

Chiara ha voluto rispondere proprio da Instagram, attraverso le stories, dov’ è stata molto diretta: «Ma dico io – ha fatto sapere - Certa gente non si scoccia a farti notare sei ingrassata oppure sei dimagrita? Ma che pall*, basta! Uno non può mangiare un po’ di più. Se mangi un po’... Sei ingrassata, se dimagrisci perché sei un po’ stressata .... Sei dimagrita! Non mi toccate proprio, non mi frega un cazz*, posso mettere anche dieci chili».

