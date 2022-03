La Pupa e il Secchione, Antonella Elia cambia idea su Soleil: «L’ho criticata ma…»

Antonella Elia e Soleil Stasi sono impegnate a fianco di Barbara D'Urso come opinioniste a “La Pupa e il Secchione” assieme a Federico Fashion Style. In passato le due sembravano non amarsi troppo ma Antonella, dopo una solo puntata a fianco dell’ex gieffina, pare aver cambiato idea.

Leggi anche > Barù a Verissimo: «Al Gf Vip solo per i soldi e perché odio il Natale».

Antonella Elia (Instagram)

La Pupa e il secchione, Antonella Elia cambia idea su Soleil Sorge

Durante la sua reclusione al Grande Fratello Vip Antonella Elia chiedeva a gran voce l’eliminazione di Soleil, che non ammirava come giocatrice nel reality. La sua vicinanza con l’ex reclusa però sembra averle fatto cambiare idea: «E’ molto brava a parlare – ha spiegato sul social - è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo. Io per dire, quando discuto mi agito parecchio e perdo i limiti, invece lei è in grado di rimanere fredda. Soleil è pagata per parlare, farla stare zitta sarebbe sbagliato».

Soleil Stasi (Instagram)

Al Gf Vip Soleil è stata una colonna portante: «Non mi è piaciuta per niente dentro la casa, soprattutto per la tresca con quell’altro e la finta moglie. Però una cosa è vedere una persona nella casa, poi una persona magari è anche diversa da quella che si vede all’interno di un reality, la scoprirò di persona. Lei nella casa era importante. Magari le opinioniste salvavano sempre Katia, perché è una signora di una certa età, poi Sole perché senza di lei le dinamiche si sarebbero sviluppate molto meno».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA