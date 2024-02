Chiara Nasti, dieta addio durante la gravidanza: «Niente sensi di colpa, mangio di tutto»

di Redazione web

Chiara Nasti è incinta della sua seconda bambina che dovrebbe nascere nel mese di giugno. L'influencer non vedeva l'ora di annunciare la gravidanza e, poi, di scoprire il sesso del secondo figlio. Dopo averlo fatto sapere sui social, la giovane mamma continua a pubblicare sul proprio profilo Instagram numerosi contenuti in cui mostra ecografie, pancini e parla di bambini. Così è successo anche nell'ultima storia pubblicata in cui Chiara fa riferimento alla gravidanza e al cibo.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram, un video in cui sta mangiando dei biscotti. L'influencer, che nei prossimi mesi diventerà mamma di una bambina, la sorellina del piccolo Thiago, ha scritto: «Quanto amo la gravidanza... mangi qualsiasi cosa senza sensi di colpa», aggiungendo l'emoticon con gli occhi a cuoricino. Qualche tempo fa, Chiara era stata più volte criticata da qualche hater o mamma che la segue proprio perché diceva che non capiva il senso di "svaccare" (come scrisse più volte nelle sue storie) durante i nove mesi di gestazione. Chissà, quindi, tutte quelle mamme che erano state zittite a suon di «ognuno è libero di fare ciò che vuole» oppure «se voi volete svaccare e io no, dov'è il problema?», come avranno preso questa storia Instagram.

Chiara Nasti e i social

Chiara Nasti ha sempre raccontato tutto di sé sui social e non si è mai fatta scoraggiare dalle numerose critiche che, ogni giorno, compaiono nel suo profilo.

