Chiara Nasti compie gli anni, la dedica di Mattia Zaccagni: «Sei una mamma e una moglie speciale»

Chiara Nasti, oggi lunedì 22 gennaio, compie 26 anni e non potrebbe essere più felice di quanto non sia in questo momento. Infatti, l'influencer è felicemente sposata con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha un bambino, Thiago, che ama tantissimo ed è incinta per la seconda volta, anche se non conosce ancora il sesso del nascituro. Proprio in occasione del suo compleanno, il marito le ha dedicato delle dolci parole sui social. Ecco cos'ha scritto.

La dedica di Mattia Zaccagni per Chiara Nasti

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono più innamorati che mai e lui per il compleanno di lei ha scelto di scriverle un pensiero d'amore che recita così: «Solitamente non sono il tipo che esterna pubblicamente questo genere di cose e tu forse lo sai meglio di tutti, ma una cosa te la devo dire… Grazie! Grazie, per la donna che sei, grazie per tutto quello che fai per noi ma soprattutto grazie per il cuore grande che hai! Sei una mamma e una moglie speciale! Stiamo costruendo qualcosa di fantastico, TI AMO immensamente e farò di tutto per proteggere te e la nostra famiglia da qualsiasi cosa! Tanti auguri di buon compleanno amore mio, Ti amo +26». Chiara ha risposto: «Ti amo tantissimo amore», aggiungendo un cuore rosso.

Chiara Nasti incinta

Chiara Nasti trascorrerà un compleanno speciale perché con lei, oltre al marito Mattia Zaccagni e al piccolo Thiago, c'è anche il suo pancino che cresce a vista d'occhio.

