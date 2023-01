Chiara Nasti, pioggia di critiche sotto l'ultimo post: «Ma come lo tiene quel povero bambino?»

di Redazione web

Chiara Nasti da quando è diventata mamma del piccolo Thiago condivide molto spesso storie e fotografie che ritraggono il neonato. Spesso e volentieri l'influencer riceve molte critiche da parte dei suoi follower che, a detta di Chiara, le vorrebbero insegnare come fare la mamma. Così è successo anche nell'ultima foto pubblicata dalla compagna di Mattia Zaccagni.

Il post di Chiara Nasti

La didascalia dell'ultimo post che Chiara Nasti ha pubblicato è: «Mami», e infatti l'influencer si è fatta fotografare con il suo bambino Thiago. Sotto all'immagine sono apparsi molti commenti negativi, ad esempio si legge: «Ma come lo tiene questo povero bambino?» oppure «Guarda che gli occhiali non ti rendono più intelligente».

I commenti e le critiche

Chiara Nasti non ha risposto agli hater, anche perché l'influencer (come spesso ribadisce), non guarda ai commenti altrui ma si impegna a fare meglio per il suo bambino.

