Chiara Nasti e la vita da mamma: «Che disperazione oggi!». Ma Thiago è inconsolabile

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più seguite. Da quando è diventata mamma del piccolo Thiago racconta tramite i suoi post e le sue storie come sia avere un bambino, accudirlo e seguirlo. Chiara ha sempre dichiarato di non volere tate o aiuti esterni, solo mamma Gabriella corre quando la figlia ha bisogno. In una delle ultime storie Chiara ha scritto: «Che disperazione oggi!».

In una delle ultime storie che Chiara Nasti ha postato sul proprio profilo Instagram, l'influencer è alle prese con il pianto disperato del suo bambino Thiago che proprio non ne vuole sapere di calmarsi. Chiara cerca di consolarlo con dei teneri baci ma nulla, il neonato si dimena e continua a piangere.

Chiara Nasti da quando è diventata mamma si occupa per la maggior parte del tempo del suo bambino (come da lei stessa dichiarato), ma allo stesso tempo cerca di seguire anche i suoi progetti lavorativi. Inoltre, riesce anche a ritagliarsi qualche momento di svago con il compagno Mattia Zaccagni: l'ultimo evento a cui i due hanno partecipato è stata la cena per il compleanno della Lazio.

