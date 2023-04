Chiara Nasti, un hater la attacca: «Dovresti pulire i bagni all'Autogrill». Lei sbotta e risponde così

di Redazione web

Chiara Nasti è tornata a scagliarsi contro gli hater che, come di consueto, commentano le sue foto e le sue storie con parole negative e spesso pesanti. L'influencer, anche nota perché non usa mezzi termini per rivolgersi a chi la offende, è spesso sotto attacco di chi critica il suo modo di essere, il suo modo di fare la mamma e la sua vita in generale. Ma andiamo con ordine.

Il post Instagram di Chiara Nasti

Tutto è cominciato con un post che Chiara Nasti ha postato sul proprio profilo Instagram. L'influencer, che è anche creatrice della linea di costumi Plume Etheree, ha pubblicato una foto che la vede con un costume intero della nuova collezione, sopra un cavallo pezzato. Una follower le ha, quindi, scritto: «In un Paese serio faresti fatica a pulire i bagni in Autogrill». Al commento, Chiara ha risposto: «Vabbè non ti lamentare... "faresti", "saresti"... per ora io sono qui. Prossima vita magari avrai la fortuna di rinascere me e io sarò quella che scrive sto commento da frustrata sotto la tua foto. Mo accetta la realtà» con tanto di cuore rosa.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha, poi, pubblicato una storia in cui fa la linguaccia e scrive: «La gente non capisce che più si lamenta più casca male. Ma smettetela e accettate la vostra vita e quella degli altri. Che bella cosa la vita e che spreco passarla ad essere cattivi».

Chiara Nasti sposa

Chiara Nasti il 20 giugno prossimo si sposerà con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. La coppia ha spedito gli inviti che non sono "classici" quindi di carta ma di plexiglass e incisi.

