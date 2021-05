Chiara Ferragni "sponsorizza" Palazzo Pitti a Firenze. Un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile...». Oggi, l'imprenditrice digitale è volata nel capoluogo toscano per una visita tra le bellezze della città. La moglie di Fedez ha visitato il museo Bardini e Palazzo Pitti. A quasi un anno dalle sue discusse foto agli Uffizi, che contribuirono a incrementare gli accessi del 27 per cento.

Nelle foto di oggi, Chiara Ferragni posa nelle suggestive location fiorentine, incantando i follower. Stavolta nessuna polemica nella "promozione culturale" dell'influencer, anzi tanti i complimenti. «Che belle foto Chiara», scrivono i follower. E ancora: «Brava, promuovi il nostro bel paese».

Ma stavolta a scatenare la "polemica" è un dettaglio che non è sfuggito ai fan. Per la gita fiorentina, Chiara Ferragni ha scelto un outfit particolare: pantoloni over, sandali, top e chiodo. E c'è chi non apprezza l'originale look: «Ma come ti sei vestita? Manca l'orlo ai pantaloni...». E ancora: «Stavolta almeno non hai messo i calzini con i sandali». «Mi piaci sempre, ma non apprezzo questo look». In ogni caso, l'album fiorentino fa il pieno di like.

