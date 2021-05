Chiara Ferragni lancia la macchina del caffé con l'occhio. Ecco il prezzo. Fan furiosi: «Non arriviamo a fine mese»

di E.C.

Chiara Ferragni lancia la macchina del caffé con l'occhio. Ecco il prezzo. I fan: «Non arriviamo a fine mese». Oggi, l'imprenditrice digitale ha annunciato su Instagram una nuova inaspettata collaborazione. Dopo l'ingresso nel cda della Tod's ed essere diventata ambassador Bulgari, Chiara Ferragni lancia la collezione Nespresso Chiara Ferragni Brand. Insomma, macchine del caffé, tazze e mug da viaggio con l'iconico occhio. Un'edizione limitata in vendita dal prossimo 28 maggio.

Ecco le parole di Chiara Ferragni: «Sono emozionata nell'annunciarvi la mia collezione Nespresso per Chiara Ferragni Brand. Abbiamo collaborato per celebrare il nostro amore per il caffé con stile». Il prezzo non è ancora stato comunicato.

Immediati i messaggi entusiasti dei fan su Instagram: «Stupendo, così staremo insieme dalla mattina». E ancora: «Bellissima la macchina con l'occhio, la voglio». «Super glamour». Tra i commenti, spuntano anche i soliti hater: «Tu te lo puoi permettere, noi facciamo fatica ad arrivare a fine mese». E adesso si attende il sold out.

