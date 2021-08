Chiara Ferragni e Fedez a Gardaland, il gesto inaspettato di Leone sulla giostra spiazza tutti: «Ma che fa?». Ieri, i Ferragnez sono tornati dalle vacanze in Sardegna e Costiera Amalfitana e oggi mamma Chiara e papà Federico si sono messi di nuovo in "viaggio" per portare il primogenito a Gardaland.

L'imprenditrice digitale ha documentato con foto e video il pomeriggio nel famoso parco divertimenti veneto. E proprio uno dei filmati ha attirato l'attenzione dei fan. Nelle immagini, il piccolo Leone è sul brucomela accanto a Fedez. Il bimbo, premuroso, rivolge al papà un pensiero che scioglie il cuore dei fan: «Papà non avere paura, ci sono io vicino a te».

La frase inaspettata di Leone commuove il rapper, che la riferisce alla moglie Chiara Ferragni seduta dietro di loro. Più volte, sui social, Fedez ha ironizzato sul suo essere fifone. Tra i video più esilaranti, quello sul super scivolo a bordo dello yatch di Riccardo Silva . Oggi, il figlioletto si è preso "cura" di lui. Leone colpisce ancora.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 22:11

