Il pranzo è servito , la frase in diretta di Flavio Insinna preoccupa i fan: «Lascia l'Eredità...». Oggi alle 14 su Rai1 è andato in onda, come ogni giorno, il reboot dello storico programma condotto da Corrado. Il campione veterano Alessio, alla sua ultima puntata, perde alle domande finali e passa il testimone alla sfidante. Ma durante il gioco telefonico è avvenuto qualcosa di inaspettato.

La telespettatrice in linea, prima di provare a indovinare la voce misteriosa, pone una domanda inaspettata al conduttore: «Flavio ti posso chiedere una cosa? Ma quest'anno condurrai sempre tu l'Eredità? Perché sei stato il più bravo di tutti». Insinna, visibilmente in imbarazzo, replica così: «Noi siamo qua, mai dire mai...». Poi aggiunge: «Per completezza, la storia dell'Eredità è lunga venti edizioni. Inizia tutto con Amadeus, poi Carlo Conti, Fabrizio Frizzi neanche a dirlo e poi arrivo io».

Il ricordo di Frizzi - scomparso a 60 anni a causa di un tumore - commuove i fan di Twitter: «Che signore Insinna, ha parlato di tutta la squadra dell'Eredità e ha ricordato il grande Fabrizio». Ma un dettaglio preoccupa i follower: «Perché ha detto 'mai dire mai?' Non mi dire che lascia l'Eredità, noi lo aspettiamo». Il sito ufficiale Banijay Italia conferma la presenza di Flavio Insinna nella prossima stagione, i fan possono stare tranquilli.

