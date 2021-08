Chiara Ferragni sul mega yacht con campo da basket e super scivolo. Fedez terrorizzato: «È troppo alto»

Chiara Ferragni sul mega yacht di Riccardo Silva con campo da basket e super scivolo. Fedez terrorizzato: «È troppo alto». Oggi, l'imprenditrice digitale, Fedez e il piccolo Leone sono stati ospiti sulla mega imbarcazione di Riccardo Silva, manager esperto di diritti televisivi e presidente della squadra di calcio Miami FC. Il manager ha intrattenuto i Ferragnez con i tanti divertimenti offerti dallo yacht.

Chiara Ferragni si è tuffata dal super scivolo gonfiabile, che dal ponte più alto ti "spara" come un missile direttamente in mare. Fedez, patito di basket, ha prima giocato sul campo allestito a bordo. Poi si è cimentato anche lui con il super scivolo, ma il video è tutto da ridere: «È troppo alto, ho paura». Moglie e figlioletto lo incoraggiano: «Buttati». E alla fine il rapper si lancia. Divertimento anche per il piccolo Leone, con tanto di mascherina da Spiderman, si è immerso con la mamma nella piscina idromassaggio.

Un giornata davvero da sogno, che Chiara Ferragni e Fedez documenato con foto e video su Instagram. «Grazie al nostro amico Riccardo per averci ospitato - scrive Chiara - lo yacht più pazzo di sempre». Immediati i commenti increduli dei fan: «Ma è una nave da crociera». E ancora: «Anch'io vorrei degli amici così». E come al solito boom di like per baby Leo: «Super tenero nell'idromassaggio».

Mercoledì 4 Agosto 2021

