Chiambretti vince la causa contro l'ex compagna, i giudici dimezzano l'assegno per la figlia 12enne: «Non guadagno più come prima»

di Redazione web

Piero Chiambretti vince in tribunale il secondo round contro l'ex compagna Federica Laviosa. Il conduttore torinese ha ottenuto dalla corte d'appello di Torino il dimezzamento dell'assegno di mantenimento per la figlia 12enne. Non saranno più 3mila euro, ma 1.500. Non quello che aveva chiesto (ossia 800 euro mensili), ma comunque una vittoria.

Totti-Ilary, il divorzio: lui offre 15mila euro al mese ma lei rifiuta. «Vuole una barca di soldi», e ha cambiato serratura alla villa dell'Eur

Rachele Silvestri, la deputata FdI costretta a fare test del Dna sul figlio di 3 mesi per dimostrare che è del compagno

Chiambretti vince la causa contro l'ex compagna

«Non sono né entusiasta né deluso», ha detto Chiambretti, che aveva richiesto che l'assegno venisse abbassato sostenendo che i suoi redditi si fossero dimezzati rispetto al passato (da 50mila a 25mila euro mensili). In primo grado il tribunale aveva respinto l'istanza dello showman piemontese. Poi, a sorpresa, in secondo grado la corte d'appello ha ribaltato la sentenza. All'ex compagna Federica Laviosa (38 anni) adesso resta il ricorso in Cassazione, a meno di un accordo tra le parti che appare improbabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA