Chanel Totti vittima di body shaming su Instagram: «Sembri una 30enne». Ma c'è chi la difende: «È solo invidia»

Chanel Totti ricoperta di insulti sui social. La strada per la notorietà, per la figlia 15enne di Francesco Totti e Ilary Blasi, passa dall'odio online. Il suo profilo Instagram, reso pubblico solo recentemente e che conta 146mila follower, è preso di mira da decine di persone che la attaccano per il suo aspetto fisico. «Sembri una 30enne, fai impressione», le scrivono.

Chanel Totti insultata sui social

Mentre suo fratello Cristian tiene un profilo più basso sui social, Chanel sembra sfidare gli hater che la attaccano. Sotto ogni foto ci sono centinaia di commenti offensivi. Il filo conduttore è sempre lo stesso, i presunti "ritocchini" che secondo qualcuno avrebbe già fatto.

Tantissimi anche i commenti di sdegno: «È solo una ragazzina, lasciatela in pace», «meritereste una denuncia», «la vostra è tutta invidia», alcuni dei commenti.

La risposta su TikTok

Nei modi, Chanel sembra farsi scivolare tutto addosso. Ormai è consapevole delle decine di insulti che le arriveranno ogni volta che condividerà qualcosa, ma non sembra importarle. Fa ancora discutere la risposta data in un recente video di TikTok: «Io rifatta perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre». Insomma, se il carattere è quello di mamma e papà, saranno guai per i detrattori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 11:33

