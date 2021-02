Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser traditi dai social, ladri nella casa di Trento mentre erano a Milano per lavoro

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati derubati nella loro casa di Trento. La coppia si trova a Milano per motivi di lavoro e in loro assenza l'abitazione in cui vivono in montagna è stata svaligiata dai ladri. I due sono molto legati a quella casa dove hanno trascorso insieme tutto il periodo della quarantena e dove si rifugiano quando vogliono fuggire dallo stress cittadino.

«Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra, ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari», ha raccontato Moser sulla sua pagina Instagram. «Ovviamente sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere». Ignazio ammette di essersi sentito violato nella sua intimità e sempre nelle sue stories aggiunge: «Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga».

Sulla vicenda Cecilia non si è espressa. La modella si trova a Milano per lavoro dove si sta dedicando agli shooting. In loro compagnia ci sono anche la sorella Belen, in dolce attesa, e il suo compagno.

