Carolina Stramare esce allo scoperto con il nuovo fidanzato calciatore: ecco chi è

Carolina Stramare, ex miss Italia e modella, è uscita allo scoperto. Nelle ultime ore, la modella ha condiviso una foto nelle sue Instagram stories dove la si vede in ascensore insieme ad un calciatore del Torino, intento a darle un bacio sulla testa. Lo scatto che ha scatenato il gossip arriva dopo uno scambio di like e commenti tra i due su Instagram che non è passato inosservato ai fan. Ma andiamo a vedere di chi si tratta.

Si tratta della punta del Torino, Pietro Pellegri, che in passato è stato fidanzato con Victorija Mihajlovic, figlia dell'allenatore Sinisa.

In passato l'ex Miss Italia era stata legata anche a Dusan Vlahovic. Si parlò molto della loro storia d'amore fino a quando il serbo dalla Fiorentina era passato alla Juventus.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 12:48

