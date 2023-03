Antonino Spinalbese e Carolina Stramare nuova coppia? La dedica social non lascia dubbi: ecco cosa ha fatto

di Redazione web

Antonino Spinalbese, passata l'esperienza del Grande Fratello Vip, ha deciso di troncare la sua conoscenza con Ginevra Lamborghini, con la quale era nata una simpatia nel reality. Sebbene abbia detto di volersi dedicare al lavoro e alla figlia e di voler stare da solo, il sito Whoopsee lo ha sorpreso in compagnia dell’ex Miss Italia e concorrente di Pechino Express, Carolina Stramare.

Gli scatti insieme

I due si sarebbero ritrovati in un ristorante meneghino insieme a un amico dell’imprenditore. Prima di andare via, sempre secondo quanto emerso, i due avrebbero bevuto un drink insieme e trascorso la serata in disparte. Pare che tra Antonino e Carolina stia nascendo una simpatia che va oltre la semplice amicizia e anche se nessuno dei diretti interessati ha proferito parola sugli scatti incriminati, ci sarebbero degli indizi sui social che fanno pensare a una frequentazione.

Nuovo amore?

Alcuni movimenti e indizi social lasciano pensare ad altro. Per prima cosa i due si seguono a vicenda su Instagram e pare condividano anche gusti musicali comuni su Spotify. A incuriosire è il nome scelto per titolare la personale raccolta musicale visto che l’ex gieffino ha chiamato una playlist proprio “Carolina”.

