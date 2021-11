Carolina Marconi, chemio terminata. La foto della rinascita: «È finita» IL POST

Braccia al cielo in segno di vittoria: è lo scatto della rinascita di Carolina Marconi che ha finalmente terminato i cicli di chemio per abbattere il cancro al seno che l'ha colpita mesi fa. «Finalmente ho terminato la chemioterapia il 10 novembre» scrive l'influencer in un lungo post su Instagram.

«Per me - si legge - sarà una data importante che ricorderò per sempre ..quel giorno ero molto emozionata e preoccupata al tempo stesso ..volevo vestirmi carina con un colore dell’abito verde militare x sentirmi un po’ “Soldato Jane”…subito però smontata da Ale il quale appena mi ha visto ha detto ..”ma ti sei vestita al buio?».

In un secondo scatto, poi, ringrazia tutto lo staff ospedaliero che le è stato accanto: «Gli infermieri Nando Sasa e Alessia che hanno reso questo tempo meno pesante con la loro umanità e simpatia grazie al mio compagno ...la mia roccia il mio Superman ...mia madre che mi è stata sempre vicino, la mia famiglia i miei suoceri ed un grazie speciale a mia sorella Elisabetta che mi è stata sempre appiccicata ...grazie di cuore a tutti voi amici x tutto l’affetto che mi avete trasmesso in questi mesi, vi voglio bene».

