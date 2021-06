Carolina Marconi, lotta contro il cancro. Come sta: «Secondo ciclo di chemio, comincio a perdere i capelli»

Carolina Marconi, ex inquilina del Grande Fratello, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo aver scoperto di avere un cancro al seno. Presto inizierà il secondo ciclo di chemioterapia e lo affronterà con forza, ma anche con il sorriso. Ha deciso di condividere tutto sperando che le donne nella sua stessa condizione trovino la stessa volontà e la medesima determinazione. In un post su Instagram, a corredo di una foto, ha annunciato la ripresa delle cure.

Carolina Marconi, iniziato il secondo ciclo di cure

«Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta per gli effetti collaterali che poteva causare. Dolori articolari, vomito e caduta dei capelli. Fortunatamente in questi giorni nn ho avuto tanto questi sintomi. Ahimè fino a stamattina, quando mi sono accorta che invece un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo. Tra un po’ mi vedrete pelatina ma finché nn cadono quasi completamente nn me li raso ancora», scrive Carolina su Instagram mostrando i muscoli.

A tutti quelli che le hanno manifestato vicinanza scrive: «Grazie ancora per il sostegno, per le vostre storie incredibili, per condividerlo con me. A confronto mi sento piccola, siete grandi. Grazie per i tanti messaggi bellissimi. Mi date grinta e sono felice che mi volete bene. Grazie per il vostro tempo, per seguirmi, per scrivermi e per darmi tanti consigli. Mi state aiutando. Vi ringrazio di cuore. Vi abbraccio forte a tutti. Il piccport è sotto cute metto il cerotto per ricordarmi che non posso fare pesi forti con quel braccio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:31

