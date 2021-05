Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici per violenza e sfruttamento del lavoro irregolare

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro irregolare e violenza domestica dai loro domestici. A sporgere denuncia è stata una coppia che lavorava presso la la loro lussuosa villa circondata dai boschi dell’Agro Veientano, non lontano dal Lago di Bracciano.

A riportare cosa sarebbe accaduto è Il Fatto Quotidiano che spiega come la vicenda sia arrivata al tribunale di Tivoli in seguito alla denuncia presentata. I due lavoratori italiani sarebbero stati mandati via dalla casa in modo improvviso dopo che per 8 mesi hanno lavorato senza avere alcun contratto. La coppia di lavoratori ha risposto all'annuncio di Carmen ed Enzo Paolo accettando di lavorare a partire dal 1 luglio presso la villa della coppia, di circa 450 mq, dove avrebbero dovuto occuparsi della casa e del giardino.

Inizialmente lo stipendio prevede, oltre all’alloggio in due stanze, un compenso pari a 700 euro ciascuno, poi sceso a 500, senza busta paga e in contanti. Sette giorni su sette festivi compresi, senza ferie né malattia. Quando l'uomo ha chiesto a Turchi di metterlo in regola, il ballerino sarebbe andato su tutte le furie e lo avrebbe addirittura aggredito.

Carmen Russo, intervistata da Il Fatto, ha negato di conoscere la coppia inizialmente, poi ha spiegato che i due hanno lavorato per loro ma diverso tempo fa e aggiungendo che furono adeguatamente liquidati. Poi ha spiegato: «Non lo so perché se ne occupava il nostro commercialista, ma era tutto regolare», garantisce Carmen Russo, dando la sua versione dei fatti: «Penso che abbiamo a che fare con dei personaggi che cercano di caricare la situazione, tutto lì».

