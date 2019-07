«Avevo i capelli, mi innamoravo e mi sentivo felice»: la foto dell'attore del 1968. Lo riconoscete?

Oggi è nell'Olimpo del cinema italiano. Attore, regista, sceneggiatore amatissimo dal pubblico e dalla sua Roma. Ma non è stato sempre così. Anzi. C'è stato un momento in cui Carlo Verdone non pensava a nulla di tutto ciò: il successo da attore era lontano, così come è lontana nel tempo la foto che lo ritrae nell'estate del 1968 ad Anzio.



A parlare dello scatto amarcord è lo stesso Carlo Verdone: «Ero ad Anzio, il mio luogo di villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una vespa 50 truccata e mi sentivo felice, leggero.

Andavo sempre al cinema all'aperto, fumavo di nascosto e per questo prendevo qualche sberla da mio padre.

Ero un ragazzo normale e diventare attore era l'ultima cosa che avrei fatto». Venerdì 5 Luglio 2019, 11:07

