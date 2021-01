Can Yaman e le critiche per il flirt con Diletta Leotta: «Fatti miei. Punto». Poi chiude i commenti social e l'account Twitter

Can Yaman reagisce sul social alle critiche per il presunto flirt con Diletta Lotta. Can Yaman ha ricevuto diverse critiche sul suo account per la liaison con Diletta Lotta e, probabilmente stanco della situazione, ha deciso di rispondere direttamente da Instagram.

Il flirt di fine anno fra il noto attore turco Can Yaman e l’italica giornalista sportiva Diletta Leotta ha riempito le pagine gossip, ma non è piaciuto a molte fan dell’interprete di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” che si sono fatte ampiamente sentire nella bacheca del suo account social.

Can allora ha deciso prima di rispondere dalle stories, pubblicando un chiarissimo “Fatti miei. Punto” e poi, per tagliare la testa al toro, ha tolto ai follower la possibilità di commentare i suoi post sul social. Per finire in bellezza ed evitare altri scontri telematici, Yaman ha anche chiuso il suo account Twitter.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 22:12

