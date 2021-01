Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati? L'indiscrezione: «Hanno passato cinque giorni di passione in hotel a Roma». Belli anzi bellissimi e a quanto sembrerebbe innamorati pazzi. A lanciare l'indiscrezione è stata la speaker di RDS e professoressa di “Amici20” Anna Pettinelli, a confermarla ci ha pensato il magazine di Alfonso Signorini "Chi".

Leggi anche > Gf Vip, Elisabetta Gregoraci diffida in diretta Giulia Salemi: «I miei avvocati hanno tutto». Lei è scioccata

«La notizia arriva da una fonte certa ma preferisco non rivelarla» ha detto Anna Pettinelli nel corso del suo programma radiofonico, svelando una nuova coppia che sta infiammando il gossip: Can Yaman e Diletta Leotta. I due sarebbero stati visti avvistati insiema Roma mentre si scambiavano dei baci appassionati.

Il rumors è stato confermato dal magazine Chi che li ha messi in copertina: «Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore»

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA