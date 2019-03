Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati: nozze in gran segreto a Milano

si sarebbero sposati in gran segreto. Il matrimonio si sarebbe celebrato lunedì 18 marzo a Milano., secondo cui il fatidico "sì" sarebbe stato pronunciato a Milano a Villa Litta Modignani, e a officiare la cerimonia il presidente del Municipio 9 di Milano Giuseppe Lardieri.Sempre stando a quanto si legge nel settimanale, per Vieri la scelta di un look casual, e anche Costanza avrebbe optato per un inusuale tailleur con pantaloni neri e camicetta bianca.