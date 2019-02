Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima vacanza di famiglia perche sono volati a Dubai con la figlia Stella. L’ex velina infatti come riportato da Leggo.it lo scorso 18 novembre ha dato alla luce la sua primogenita rendendo Bobo papà e i due hanno deciso di scappare dal freddo con la piccola per raggiungere il caldo degli Emirati Arabi Uniti.Tanto Vieri quanto Costanza hanno naturalmente postato diverse foto dai rispettivi profili e una li vede insieme alla piccola nel passeggino, seguita dalla didascalia: “Postcard from Dubai”. La coppia però non è rimasta sola, dato che dalle storie di Bobo si capisce che i due hanno trascorso una divertente serata con Nicola Ventola e un’allegra brigata di amici.Vieri ultimamente ha parlato di come è cambiata la sua vita dall’arrivo di Stella: “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più”.