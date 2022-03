Blanco ha una nuova fidanzata? Il video con il bacio ad una ragazza misteriosa fa il giro del web

Sembra finita la storia d’amore fra Blanco, trionfatore a Sanremo 2022 assieme a Mahmood, e la fidanzata Giulia Lisioli. I diretti interessanti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma in un video diffuso in rete, ormai diventato virale, il cantante dopo un’esibizione in un locale milanese bacia una misteriosa ragazza…

Il bacio di Blanco su Tik Tok

Da tempo si parla della fine della relazione fra Blanco e la fidanzata Giulia Lisoli. I due, nonostante le numerosi voci a riguardo, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiale anche se, e potrebbe essere un indizio, hanno fatto sparire dai social tutte le foto di coppia. Ora ad alimentare il gossip arriva un video, diventato virale su Tik Tok e Twitter, in cui si vede Blanco in un locale milanese mentre canta in mezzo a una folla festante, per poi dirigersi verso una misteriosa ragazza mora e scambiarsi con lei un appassionato bacio. I follower non hanno dubbi, la storia d'amore con Giulia è finita, e ora sono alla ricerca della nuova compagna del vincitore di Sanremo 2022.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 14:43

