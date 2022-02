Blanco e Giulia Lisioli, fidanzamento in crisi? L'indizio social

Non c’è pace per le coppie di innamorati. Dopo il caso mediatico attorno a Francesco Totti e a Gigi Buffon, anche il cantante Blanco sarebbe in crisi nera con la sua storica fidanzata Giulia Lisioli.

Crisi di coppia tra Blanco e Giulia Lisioli?

Stavolta però ci sarebbe qualcosa di più di qualche indiscrezione. La ragazza infatti avrebbe cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram e questo per i fan sarebbe l'indizio chiave del loro definito allontanamento.

Alcuni primi segnali di crisi erano arrivati dallo stesso Blanco, che pochi giorni fa in radio aveva ammesso: «In amore sono felice? Alti e bassi». Una dichiarazione sibillina che aveva scatenato il gossip.

E dire che poco tempo fa il papà di Giulia Lisioli, durante un'intervista a Rtl 102.5, aveva fatto intendere che le cose stavano procedendo per il meglio tra Blanco e sua figlia. Parlando poi di come fosse nato il loro giovane amore, aveva rivelato: «Giulia lo ha conosciuto a scuola, alle superiori. Sono circa due anni che si frequentano. Ricordo che me lo ha presentato a Capodanno, però mi ha detto che era un amico: Riccardo fin da subito mi è sembrato un bravo ragazzo. Mi fido di lui e di mia figlia Giulia». Chissà se si tratta solo di una pausa di riflessione o di un vero addio per la coppia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 21:41

