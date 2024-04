Blake Lively in abito bianco a Capri sposa Michele Morrone, il Christian Grey italiano. Ma il matrimonio non è quello che sembra

di Morgana Sgariglia

Blake Lively, 36 anni, è stata avvistata a Capri in abito da sposa. Non si tratta del suo matrimonio ma di quello del suo personaggio, Emily Nelson nel sequel di “Un piccolo favore” (“A simple favor 2”) del regista Paul Feig che sta girando questa settimana sull'isola assieme all'attrice Anna Kendrick, 38, nei panni di Stephanie Smothers.

Blake Lively Wears a Wedding Dress While Filming A Simple Favor 2 with Anna Kendrick in Italy https://t.co/DXXRedcj6F — People (@people) April 5, 2024

Michele Morrone, uno dei protagonisti del film

In questo secondo film Emily si sposa con un ricco uomo d'affari italiano interpretato da Michele Morrone, 33 anni, attore italiano famoso più oltreoceano che nel Bel Paese grazie al ruolo del boss mafioso Massimo Torricelli nella pellicola erotica polacca che ha spopolato su Netflix nel 2020, "365 giorni". Il "playboy" nostrano è apparso anche in un episodio di The Kardashians, in cui le sorelle, dopo la sfilata di Dolce&Gabbana, tentavano di farlo flirtare senza successo con Khloé, 39, fondatrice del brand Good American.

Il plot di "Un piccolo favore"

Nella commedia-thriller, basata sul romanzo omonimo di Darcey Bell del 2017, sono previsti omicidi e tradimenti con un matrimonio costellato da colpi di scena.

