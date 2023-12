Blake Lively, la dedica (a sorpresa) per Beyonce e Taylor Swift

di Alessia Di Fiore

La star di Gossip Girl, Blake Lively si è congratulata con Beyonce e Taylor Swift per il modo in cui hanno gestito il loro successo comune, l'attrice ha sottolineato l'importanza della solidarietà femminile e dell'importanza di fare fronte comune.

Su Instagram scrive: «Sono cresciuta vedendo le donne sempre messe l'una contro l'altra, sono dovuta arrivare all’età adulta per capire che l’istinto delle donne di sollevarsi a vicenda per raggiungere il loro massimo potenziale è la norma. Non l’eccezione. La maggior parte delle mie migliori amiche sono donne che per me sarebbero state considerate come minacce o concorrenti. È nostro compito mostrare alle nuove generazioni il potere di unirsi piuttosto che di dividersi», scrive l'attrice sotto un post dove sorride con le due amiche cantanti.

Poi, al riflessivo post aggiunge quel tocco di ironia che la contraddistingue:

«Tutto questo per dire che Beyoncé e Taylor Swift non devono essere minacciate dalla mia fama. C’è spazio per tutte noi!», scherza Blake concludendo il post.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 16:26

