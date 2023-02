Bianca Atzei preoccupata per le coliche del figlio Noa: «Non trova pace, ho provato di tutto ma piange, piange e piange»

di Redazione web

Bianca Atzei è preoccupata per il suo bambino Noa Alexander che ha passato una giornata difficile: il neonato, infatti, non riusciva a trovare pace e per questo ha pianto tutto il tempo. Recentemente la cantante aveva spiegato che il piccolo soffriva di coliche (come del resto la maggior parte di tutti i neonati) e che per trovare un po' di sollievo doveva essere sistemato in alcune posizioni precise.

Una delle ultime storie Instagram che Bianca Atzei ha postato sul proprio profilo la vede provata e con in braccio il suo bambino Noa Alexander. La cantante scrive: «Noa oggi non trova pace: piange, piange e piange. Ho provato di tutto. L'unica posizione in cui trova un po' di sollievo è questa». Bianca e il compagno Stefano Corti condividono spesso immagini e video in cui mostrano il loro bambino e la cantante ha più volte detto che da quanto è felice le sembra di vivere dentro un sogno.

Bianca Atzei è diventata mamma del suo piccolo Noa Alexander. La cantante ha sempre raccontato in varie interviste, ma anche sui social, che uno dei suoi sogni più grandi era quello di avere un figlio. Proprio per questo, al momento si sta occupando solamente del suo bambino.

