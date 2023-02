Bianca Atzei, Stefano Corti e il futuro da tronista di Noa Alexander: «Non dovrai studiare, sarai come Costantino Vitagliano»

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti sono da poco diventati genitori del loro primo bambino: Noa Alexander. I due postano spesso foto e video in compagnia del neonato e i like e i commenti dei follower sono sempre molto numerosi. In uno degli utlimi video che la iena ha pubblicato, dice di pensare già al futuro del suo piccolo e cita uno dei tronisti più famosi della storia di Uomini e Donne: Costantino Vitagliano. Il video è davvero divertente.

Stefano Corti e il futuro di Noa Alexander

Nell'ultima storia Instagram che Stefano Corti ha postato sul proprio profilo tiene in braccio il suo bambino Noa Alexander e dice: «Allora Noa io per te ho in serbo un futuro davvero incredibile: andrai qui, a Uomini e Donne. Non avrai bisogno di studiare, sarai un grandissimo tronista», la iena poi inquadra la televisione che sta trasmettendo proprio il programma di Maria De Filippi. Stefano poi scrive: «Diventerai come Costantino Vitagliano». Il neo papà scherza spesso sui social pubblicando video con il suo bambino ma anche con Bianca Atzei e la cagnolina Mela. La coppia ha rivelato di essere davvero felice in questo periodo anche se a volte fare i genitori non è semplice.

Stefano e Bianca genitori

Stefano Corti e Bianca Atzei stanno documentando sui propri canali social la loro vita da neo genitori. La coppia ha raccontato che il loro bambino fatica a dormire la notte e proprio per questo i due si devono alternare per le poppate o per cullarlo e tenerlo in braccio.

Venerdì 24 Febbraio 2023

