Bianca Atzei e lo sguardo sexy (che non è per Stefano Corti): «Che bono»

Bianca Atzei nelle sue ultime storie Instagram ha postato un'immagine in cui si trova al ristorante e fissa un punto con uno sguardo molto sexy. La cantante ha poi scritto: «Che bono» ma la sua divertente dedica non era riservata al compagno Stefano Corti.

La cantante e la iena sono da poco diventati genitori del piccolo Noa Alexander e pubblicano moltissime storie Instagram in compagnia del loro bambino, alcune davvero esilaranti.

La storia Instagram di Bianca Atzei

Nell'ultima storia che Bianca Atzei ha postato sul proprio profilo si trova in un ristorante in cui si è recata con il compagno Stefano Corti. La coppia aveva appena assistito allo spettacolo teatrale con Barbara D'Urso intitolato "Taxi a Due Piazze". Bianca rivolge uno sguardo davvero sexy al panino che ha davanti e Stefano Corti riprende tutto con il proprio cellulare. Da qui il «che bono». I due, che da poco sono diventati genitori di Noa Alexander, si sono concessi una serata di relax da "fidanzatini".

La vita da genitori

Bianca Atzei e Stefano Corti pubblicano moltissime foto e storie con il loro bambino Noa Alexander e lo fanno anche in orari improbabili della notte. La coppia ha infatti, raccontato che il piccolo fatica a dormire e per questo si devono alternare per le poppate e cullarlo. Nonostante questo però, Bianca ha rivelato di essere una mamma davvero felice.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 20:45

