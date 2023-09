Benjamin Mascolo: «Con Bella Thorne è finita per i rapporti a tre»

di Redazione Web

Benjamin Mascolo torna a parlare del suo rapporto con Bella Thorne dopo mesi dalla loro rottura. Tra i due si parlava persino di matrimonio, ma qualcosa è cambiato e ha lasciato un segno evidente nel cantante, tanto che da allora sta attraversando un periodo piuttosto complicato, in cui è arrivato a soffrire di depressione e a pensare di farsi del male. Oggi, che sembra essere più lucido, ammette di aver capito uno dei problemi che avevano che ha portato alla rottura: i rapporti a tre.

La confessione

Nel corso del podcast “OnePodcast” di Luca Casadei ha confessato che a colpirlo di Bella era stata la sua naturalezza e il fatto che avessero molte cose in comune. I problemi sono iniziati con la lontananza perché quando lui era in Italia e lei negli Stati Uniti diceva di sentirsi sola. Bella, dichiarata bisessuale, gli chiese di poter uscire con una ragazza e lui acconsentì: «C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno pensa “Che figata.

I problemi economici

In un secondo momento lui ha iniziato ad essere geloso, soprattutto a livello mentale, così come Bella aveva iniziato ad essere infastidita da alcune cose. Ma oltre alle dinamiche intime di coppia, un altro problema pare fosse di tipo economico: «Per il punto dei soldi è che mi danno la libertà di fare quello che voglio. Ma lei voleva che ne facessi di più». La diversità di opinioni su come guadagnare e come spendere è diventato nel tempo un altro problema difficile da gestire.

